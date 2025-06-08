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Добрый Мир

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Россия поставляет в Ливию системы, от которых США не могут защититься — Вашингтон признал потерю контроля

Россия поставляет в Ливию системы, от которых США не могут защититься — Вашингтон признал потерю контроля

США направили России протест по Ливии. Основание — поставки новейших систем вооружения силам, выступающим против проамериканских группировок.

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