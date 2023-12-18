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ТАСС: В Москве арестовали рэпера Закирова, хотевшего избить беременную русскую

ТАСС: В Москве арестовали рэпера Закирова, хотевшего избить беременную русскую

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Фигня все эти  раскаяния.  Не бывает искреннего раскаяния, потому что агрессия - это следствие неудовлетворенной чем-то личности.  Если человек раскаивается, то это просто   расчет  - надо раскаяться и тогда наказание будет меньше.  Раскаяние - это не одномоментный фактор, это следствие агрессивной психики,
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7 час.
Александр Сивак
как быстро переобулся, певец ртом. раскаялся, извинился. кто это видел??? надо его отправить, в Чечню, к Рамзану Кадырову, на исправление)))
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6 час.

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