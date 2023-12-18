ТАСС: В Москве арестовали рэпера Закирова, хотевшего избить беременную русскую

АК

Александр Киевская Русь

Фигня все эти раскаяния. Не бывает искреннего раскаяния, потому что агрессия - это следствие неудовлетворенной чем-то личности. Если человек раскаивается, то это просто расчет - надо раскаяться и тогда наказание будет меньше. Раскаяние - это не одномоментный фактор, это следствие агрессивной психики,