Рэпер Ислам Закиров был арестован Замоскворецким судом Москвы после того, как во время рэп-баттла изрек угрожающие слова в адрес беременной русской женщины.
ТАСС: В Москве арестовали рэпера Закирова, хотевшего избить беременную русскую
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Киевская Русь
Фигня все эти раскаяния. Не бывает искреннего раскаяния, потому что агрессия - это следствие неудовлетворенной чем-то личности. Если человек раскаивается, то это просто расчет - надо раскаяться и тогда наказание будет меньше. Раскаяние - это не одномоментный фактор, это следствие агрессивной психики,
Ответить
7 час.
Александр Сивак
как быстро переобулся, певец ртом. раскаялся, извинился. кто это видел??? надо его отправить, в Чечню, к Рамзану Кадырову, на исправление)))
Ответить
6 час.
Свежие комментарии