Из прошлого в настоящее

Из прошлогов настоящее Н.В. Белостенный[1] Товарищи попросили написать о своем понимании сегодняшнего положения.
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