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Премьер Финляндии Орпо потребовал отменить шенгенские визы для россиян

Премьер Финляндии Орпо потребовал отменить шенгенские визы для россиян

Угроза диверсий со стороны России в странах Европы требует решительных мер. С таким заявлением в эфире программы Ykkösaamu издания Yle выступил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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