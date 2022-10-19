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Ричард Джефферсон – о выходе Уэстбрука со скамейки: «Будь профессионалом, разберись»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

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