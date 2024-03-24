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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига ВТБ утвердила новые даты перенесенных матчей регулярного чемпионата

ЦСКА – «Зенит» – 28 марта ЦСКА – «Локомотив-Кубань» – 1 апреля «Парма»» – «Енисей» – 10 апреля Также обозначены новые даты матчей Единой молодежной Лиги.

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