Первые морозы говорят о том, что пришло время поработать в цветнике

Первые заморозки сигнализируют о том, что пора работать в саду. Какие растения укрывать на зиму, каким материалам отдать предпочтение и когда придет подходящее время – узнаем, как правильно подготовить многолетники к холодному сезону.
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