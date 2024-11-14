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  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
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Первые морозы говорят о том, что пришло время поработать в цветнике

Первые морозы говорят о том, что пришло время поработать в цветнике

﻿﻿Первые заморозки сигнализируют о том, что пора работать в саду. Какие растения укрывать на зиму, каким материалам отдать предпочтение и когда придет подходящее время – узнаем, как правильно подготовить многолетники к холодному сезону.

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