"Все наши тут", но без русских. Мигранты проиграли "ёлочную войну" и пошли ва-банк

Gennady Sokolovsky Этот вопрос давно не имеет ответа. Зачем ехать туда, ГДЕ ПЛОХО?????????????????????

Гоша Веверсис потому едут ,что всё спланировано ,сказано русских на поле боя не победить ,значит пробуют другими методами. а несколько миллионов молодых здоровых мужиков это сила .Не прозевать-бы.