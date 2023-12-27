Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Все наши тут", но без русских. Мигранты проиграли "ёлочную войну" и пошли ва-банк

"Все наши тут", но без русских. Мигранты проиграли "ёлочную войну" и пошли ва-банк

Недавний "ёлочный бунт", которые устроили мигранты, требуя запретить в школах новогодние мероприятия, с треском провалился.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Этот вопрос давно не имеет ответа. Зачем ехать туда, ГДЕ ПЛОХО?????????????????????
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13 час.
Гоша Веверсис
потому едут ,что всё спланировано ,сказано русских на поле боя не победить ,значит пробуют другими методами. а несколько миллионов молодых здоровых мужиков это сила .Не прозевать-бы.
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12 час.
E
Ed
Зарвавшимся приезжим твёрдо дали понять - ПНЯТЬ и это все? А выкинуть вон из страны слабо, без пинков  извне, по собственному разумению!
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5 час.

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