Ужасы Дахау - наука вне морали

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками.
22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками.
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