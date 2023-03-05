БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ужасы Дахау - наука вне морали

Ужасы Дахау - наука вне морали

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками.

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