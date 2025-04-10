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Царьград

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Новые стандарты переподготовки: 11 миллионов специалистов в строительстве

Новые стандарты переподготовки: 11 миллионов специалистов в строительстве

В России внедрены новые стандарты переподготовки строителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул важность квалифицированных кадров для развития населенных пунктов.

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