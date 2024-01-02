Макрона обвинили в осквернении флага Франции во время новогоднего обращения

Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг Франции во время своего новогоднего обращения. С таким утверждением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей официальной странице в соцсети X*.
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