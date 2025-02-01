Последние события в режиме онлайн. Рассказываем главные новости в Крыму за 1 февраля На северо-западе Чёрного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении КрымаБастрыкину доложат о проверке по факту падения школьника из окна третьего этажа гимназии в Крыму4,5 километра … .