Иностранцы назвали главные минусы жизни в России. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». Среди них: длинные очереди на регистрации, неуважительное отношение со стороны россиян, платные медицинские услуги и тяжелые климатические условия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии