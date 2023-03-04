Саперы ВДВ РФ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва ДРГ

Размещённые на территории Луганской Народной Республики сапёрные подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации, действуя под прикрытием разведчиков, создают минные заграждения на флангах ради того, чтобы предотвратить прорыв ДРГ врага.
Размещённые на территории Луганской Народной Республики сапёрные подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации, действуя под прикрытием разведчиков, создают минные заграждения на флангах ради того, чтобы предотвратить прорыв ДРГ врага.
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