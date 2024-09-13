Объединившиеся Wildberries и Russ готовят иск к компании Владислава Бакальчука на 27 млрд рублей на фоне начавшегося развода

Недавно объединившиеся компании Wildberries и Russ готовит иск к компании "ВБ девелопмент", которая принадлежит Владиславу Бакальчуку, на фоне начавшегося в суде бракоразводного процесса с Татьяной Бакальчук.
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