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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»

Главный тренер СКА высказался после победы над «Ладой» (4:3 ОТ) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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