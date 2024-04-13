«Тоттенхэму» интересен защитник «Байера» Инкапиэ. Трансфер оценивается в 40 млн евро

«Шпоры» рассматривают возможность подписания 22-летнего игрока сборной Эквадора по окончании сезона. Трансфер Инкапиэ, способного играть как в центре обороны, так и на левом фланге, оценивается не менее чем в 40 млн евро, сообщает FourFourTwo со ссылкой на SportBild.
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