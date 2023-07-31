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Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил в своих социальных сетях о том, что применение ядерного оружия по территории Украины равносильно нападению на Североатлантический альянс из-за близости страны к НАТО.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Этот ссынатор грэм - очень похож на подохшего &quot;коллегу&quot; - макакуКейна. Тявкает со своего острова на Россию так, что рак остатков мосха ему гарантирован.
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11 час.

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