Власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине повредили объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
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