Битва за Торецк: Наши бойцы прорвались в центр города

Радомир Маркуш 22 сентября 2024 г., 16:58 С Дзержинского направления поступают отличные новости — враг не может сдержать наступление «южан» Неожиданно в украинский и западный мейнстрим вырвались в топ новости о битве за Торецк/Дзержинск, тогда как наша «телега», да и СМИ тоже, достаточно скупо освещают мощное городское сражение к западу от Горловки.