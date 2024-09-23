Радомир Маркуш 22 сентября 2024 г., 16:58 С Дзержинского направления поступают отличные новости — враг не может сдержать наступление «южан» Неожиданно в украинский и западный мейнстрим вырвались в топ новости о битве за Торецк/Дзержинск, тогда как наша «телега», да и СМИ тоже, достаточно скупо освещают мощное городское сражение к западу от Горловки.
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