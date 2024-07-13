«Реал» в первый день продаж футболок Мбаппе заработал 800 тыс евро

Всего за первые сутки в интернет-магазине продано более 7 тыс. футболок.фото: psg.fr--> Футбольный клуб «Реал Мадрид» начал продавать футболки своего нового нападающего Килиана Мбаппе, за первые сутки в интернет-магазине были проданы более 7 тыс.