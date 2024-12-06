Европу ждёт климатическая катастрофа: что мы знаем об угрозе «глубокой заморозки»? Ольга ВайленкоВ последние годы тема изменения климата выходит на первый план глобальной повестки.
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