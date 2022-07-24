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«Неудачники 1910 года»: «итальянский парабеллум» и «итальянский маузер»

«Неудачники 1910 года»: «итальянский парабеллум» и «итальянский маузер»

Во всех странах рано или поздно происходило одно и то же: появлялся человек (а бывает, что и не один), которому в голову приходила идея сделать свой собственный удачный образец стрелкового оружия и тем самым снискать себе славу, уважение и деньги.

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