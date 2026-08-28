Смотрите «Пятница. Вечер» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы⬇️ 🎮 Киберспорт на подъёме: российская команда Team Spirit в третий раз выигрывает чемпионат мира по дисциплине Dota 2.
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Смотрите «Пятница. Вечер» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы⬇️ 🎮 Киберспорт на подъёме: российская команда Team Spirit в третий раз выигрывает чемпионат мира по дисциплине Dota 2.