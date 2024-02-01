Военные США заявили об ударе по 10 дронам и наземной пусковой станции хуситов

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило что был осуществлен удар по наземной станции управления беспилотными летательными аппаратами и 10 беспилотникам одностороннего действия движения "Ансар Алла" (хуситы).
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