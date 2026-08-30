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У Жоао Педро из «Челси» гол, автогол и ассист в матче с «Брайтоном» в АПЛ

Нападающий « Челси » Жоао Педро сделал несколько результативных действий в матче с « Брайтоном » (4:2, второй тайм) во 2-м туре АПЛ.

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