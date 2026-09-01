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Amazon обвиняют в обмане рекламодателей и завышении цен на рекламу

Amazon обвиняют в обмане рекламодателей и завышении цен на рекламу

Amazon столкнулся с иском от Федеральной торговой комиссии (FTC) США и 22 американских штатов, которые обвиняют компанию в завышении цен на рекламу в объявлениях Amazon Sponsored Products, Sponsored Brands и Display Ads (отображаются рядом с результатами поиска).

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