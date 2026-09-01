Amazon обвиняют в обмане рекламодателей и завышении цен на рекламу

Amazon столкнулся с иском от Федеральной торговой комиссии (FTC) США и 22 американских штатов, которые обвиняют компанию в завышении цен на рекламу в объявлениях Amazon Sponsored Products, Sponsored Brands и Display Ads (отображаются рядом с результатами поиска).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МС Обновления кабине...
- Ozon повысил коми...
- СЗ Как брендам звуча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым