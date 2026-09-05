МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города и поблагодарил их за вклад в приближение общей победы - как на передовой, так и в тылу.
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