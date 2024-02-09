Митин рассказал о новых правилах маркировки упакованной питьевой воды

Противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды и воды в розлив на особом контроле Совфеда отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
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