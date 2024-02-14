Собянин: В этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла Власти Москвы продолжают создавать комфортные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, платформами Московской железной дороги и транспортными узлами.