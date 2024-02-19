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В Челябинской области мужчина обвиняется в причинении смерти знакомой

В Челябинской области мужчина обвиняется в причинении смерти знакомой

Место событий — Миасс. Местный житель обвиняется по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт регионального СУ СК РФ.

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