В Челябинской области мужчина обвиняется в причинении смерти знакомой

Место событий — Миасс. Местный житель обвиняется по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт регионального СУ СК РФ.
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