Страна и люди
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Страна и люди

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Патрушев: Польша исчезнет за два-три дня в случае войны с Россией

Патрушев: Польша исчезнет за два-три дня в случае войны с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря о военном превосходстве Польши над Россией, не осознает, что в случае военных действий против Москвы Варшава исчезнет за два-три дня.

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Профиль пользователя Леонид
Леонидизменено

С Украиной в 22-м году тоже хвалились. Один вещал "за 3 недели всю", другой рассказывал "за 4 недели всю пройдем".И в результате? Как минимум, обещатели умолкли.
Перед Великой отечественной вообще шапками закидать любого гарантировали.Польская армия это совсем даже не украинская, а одна из лучших в Европе.