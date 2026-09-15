Глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря о военном превосходстве Польши над Россией, не осознает, что в случае военных действий против Москвы Варшава исчезнет за два-три дня.
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С Украиной в 22-м году тоже хвалились. Один вещал "за 3 недели всю", другой рассказывал "за 4 недели всю пройдем".И в результате? Как минимум, обещатели умолкли.
Перед Великой отечественной вообще шапками закидать любого гарантировали.Польская армия это совсем даже не украинская, а одна из лучших в Европе.