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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель про высказывания родственников Магуайра о невызове Харри на ЧМ: «Я не злопамятный, но мне такое не нравится. Они ему не помогут»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал слова защитника « Манчестер Юнайтед » Харри Магуайра и его родственников после того, как Харри не попал в состав национальной команды на чемпионат мира.

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