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Рабат (WTA). 1/2 финала. Рахимова сыграет с Шериф, Стернс – с Томовой

Сетка здесь. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Рабат, Марокко 19 – 25 мая 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, грунт 1/2 финала Камилла Рахимова (Россия)  Майар Шериф (Египет) Дата проведения 24 мая, 15.

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