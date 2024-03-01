Инфляция второй месяц подряд замедляется в Новосибирской области

В январе годовая инфляция в Новосибирской области продолжила замедляться и составила 8%. О причинах такой динамики — в комментарии первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой: «Период, когда непродовольственные товары с каждым месяцем дорожали все быстрее, сменился замедлением роста цен.