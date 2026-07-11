В России призвали закрыть украинские черноморские порты

Черноморские порты на Украине используются для доставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому России необходимо их закрыть, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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