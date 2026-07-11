Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России призвали закрыть украинские черноморские порты

В России призвали закрыть украинские черноморские порты

Черноморские порты на Украине используются для доставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому России необходимо их закрыть, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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