МОК отказался менять позицию по спортсменам из РФ после угроз Европы

Международный олимпийский комитет не намерен корректировать свою позицию по вопросу допуска российских спортсменов и статуса Олимпийского комитета России, несмотря на давление со стороны ряда европейских государств, пригрозивших прекратить финансирование организации.
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