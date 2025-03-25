При строительстве подземного перехода на Дзержинского в Краснодаре переустраивают сети электро- и водоснабжения

При строительстве подземного перехода на Дзержинского в Краснодаре переустраивают сети электро- и водоснабженияАдминистрация Краснодара показала кадры с места строительства подземного перехода на улице Дзержинского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии