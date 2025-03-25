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При строительстве подземного перехода на Дзержинского в Краснодаре переустраивают сети электро- и водоснабжения

При строительстве подземного перехода на Дзержинского в Краснодаре переустраивают сети электро- и водоснабжения

При строительстве подземного перехода на Дзержинского в Краснодаре переустраивают сети электро- и водоснабженияАдминистрация Краснодара показала кадры с места строительства подземного перехода на улице Дзержинского.

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