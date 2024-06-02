⛱️ За год больше четырёх тысяч детей из Белгородской области отдохнули в евпаторийском санатории «Бригантина» Здание санатория безвозмездно передали братскому региону ещё в 2021 году.
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⛱️ За год больше четырёх тысяч детей из Белгородской области отдохнули в евпаторийском санатории «Бригантина» Здание санатория безвозмездно передали братскому региону ещё в 2021 году.