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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терзич повторил рекорд Хитцфельда и Клоппа, дважды выйдя в 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией»

«Боруссия» под его руководством обыграла ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1 в первом матче, 2:0 в ответном.

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