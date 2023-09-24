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«Спасибо, что в последний момент изменили правила». Рыбакина пожаловалась, что ей придется играть первый круг в Токио

Третья ракетка мира не получила BYE – прямой выход во второй круг. Первый круг пропустят Ига Швентек (1) и Джессика Пегула (2), а также Мария Саккари (4) и Каролин Гарсия (5).

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