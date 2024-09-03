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Новости экономики России

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Мосбиржа 10 сентября начнет торги фьючерсами на акции «Распадской»

Мосбиржа 10 сентября начнет торги фьючерсами на акции «Распадской», сообщила биржа.«Фьючерсные контракты на акции расширят торговые стратегии клиентов и предоставят дополнительные возможности по хеджированию портфелей ценных бумаг», - отмечается в сообщении.

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