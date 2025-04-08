Айзейя Стюарт по-борцовски опрокинул Домантаса Сабониса

Стюарт и центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис боролись за позицию под кольцом «Пистонс», когда защитник «Кингс» Демар Дерозан реализовал средний бросок.
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