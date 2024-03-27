Почему Запад вдруг объявляет о наличии на Украине своих войск?

Всего за пару недель в результате американских и немецких «сливов» стало известно о размещении на Украине американских солдат, Германия проговорилась про участие солдат Британии и Франции, сами британцы свое присутствие в украинском конфликте подтвердили, Польша признала наличие солдат НАТО на … .