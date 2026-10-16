Росавиация сообщила об отмене ограничений на полеты в Калининград и обратно. Ограничения действовали около 20 минут и были введены в связи с безопасностью из-за закрытия воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области.
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