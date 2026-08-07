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Бойцы бригады «Варяг» уничтожили АЗС и цистерны с ГСМ ВСУ

Бойцы бригады «Варяг» уничтожили АЗС и цистерны с ГСМ ВСУ

Бойцы 50‑й отдельной бригады «Варяг» уничтожили АЗС и цистерны с ГСМ противника в зоне Спецоперации. Кадры публикует Министерство обороны РФ.

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