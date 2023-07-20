Стало известно, кто не разрешает сравнять подчистую города Украины

Людмила Фирстова Это ваших там как скот на убой гонят, наши не скот , их как раз берегут

Лш Лариса шумбасова Да воевать -то надо не для сравнения , на мой взгляд . Может и не надо разбивать города под ноль , но стратегические пути подхода , подъезда надо просто стирать с лица !! Чтобы никакой Запад просто не мог сунуться никаким способом !!!