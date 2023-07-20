Когда раз за разом подрывается Крымский мост или гибнут люди в Шебекино - общественность требует возмездия! Что - справедливо.
Стало известно, кто не разрешает сравнять подчистую города Украины
Комментарии
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Людмила Фирстова
Это ваших там как скот на убой гонят, наши не скот , их как раз берегут
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11 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да воевать -то надо не для сравнения , на мой взгляд . Может и не надо разбивать города под ноль , но стратегические пути подхода , подъезда надо просто стирать с лица !! Чтобы никакой Запад просто не мог сунуться никаким способом !!!
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6 час.
Александр Симаков
Дедуля, нет уже давно УЖЕ НА Уркаине славян, одни выруси там остались. Война идёт не на самоуничтожение славян, а на уничтожение всех вырусей, которые оккупировали наши земли. Если не уничтожим всех, до последнего бандеровца, вот это будет для нас губительно.
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6 час.
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