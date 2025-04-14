Карельские синоптики рассказали о погоде на неделю

После длительного похолодания в республике потеплеет. На предстоящей неделе погода, наконец-то перестроится на весенний лад: температурный режим, отстававший от нормы на 4-7℃, войдет в нормальное климатическое русло, а в последующем даже на 3-5℃ превысит норму, сообщили в Карельском гидрометцентре.
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