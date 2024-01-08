Губернатор Воробьев пообещал жителям Климовска, что все дома подключат 9 января

Очередную встречу с жителями Климовска провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с командой. Главной темой беседы стало возвращение тепла в дома после коммунальной аварии, а также проблема передачи котельной в муниципальное управление.
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