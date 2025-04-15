Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна быть снята со своего поста и отдана под международный трибунал ООН, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин призвал отдать под трибунал главу дипломатии ЕС Каллас
Комментарии
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Eduard
Вся работа Каллас читатт написаный в ЦРУ или Ми-6 текст,хотя это преступость её н снижет.Ответственность на ней!
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17 час.
Eduard
Короче,нестестняйтесь подайте в судили Интерпол.Они наглр на Путина подали,хотя вс обвинения касаются именно их.Украина их не касается,переворот на Украине был европейцами и американцами проведен!
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17 час.
Eduard
Не Западу провевшими сотни войн мораль вмем читаттюи пойжучать.Мы за свое воюем,они за чужое!
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17 час.
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