Володин призвал отдать под трибунал главу дипломатии ЕС Каллас

Eduard Вся работа Каллас читатт написаный в ЦРУ или Ми-6 текст,хотя это преступость её н снижет.Ответственность на ней!

Eduard Короче,нестестняйтесь подайте в судили Интерпол.Они наглр на Путина подали,хотя вс обвинения касаются именно их.Украина их не касается,переворот на Украине был европейцами и американцами проведен!